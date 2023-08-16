На Харківщині минулої доби росіяни гатили по сільгосппідприємству та житлових будинках

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району.

"Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди.

Крім того, у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.

"На Куп’янському напрямку тривають бої. Наші захисники успішно відбили спроби ворога наступати в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки та завдали росіянам втрат", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, через ворожі обстріли Харківщини напередодні 1 людина загинула, ще 9 дістали поранення.