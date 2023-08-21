На Харківщині минулої доби росіяни гатили по відділенню "Нової пошти", лікарні та закладам освіти

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Наразі інформація щодо постраждалих встановлюється.

Крім того, вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював місто Куп'янськ.

"Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. В тому числі фельдшер "швидкої", що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти", - зазначив Синєгубов.

Також у місті Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я.

Внаслідок обстрілу села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід.

Крім того, вчора близько 13:40 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу "Дружба" 51-річний чоловік наступив на міну типу "Пелюстка". Він госпіталізований з вибуховим пораненням в стані середньої тяжкості.

"На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Минулої доби росіяни вкотре спробували піти в наступ в районі Синьківки, але отримали жорстку відсіч від ЗСУ та повернулися на попередні позиції", - підкреслив Синєгубов.