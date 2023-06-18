На Харківщині минулої доби росіяни гатили по житлових будинках і парку відпочинку, намагалися піти в наступ

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні зранку близько 7:00 ворог обстріляв місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Також у селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У селі Колісниківка Куп'янського району пошкоджено будинок та льох.

Крім того, біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач.

"На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

Зауважимо, на Харківщині протягом доби 16 червня ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.