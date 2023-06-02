На Харківщині минулої доби росіяни гатили по житлових будинках, підприємствах та пожежній частині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік.Вони отримали медичну допомогу на місці і не потребували госпіталізації.

Також протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення.

Крім того, у селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

У Харківській області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 152 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення найгарячіша ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не припиняє спроб вести наступальні дії в районі Масютівки, але щоразу зазнає невдачі та втрат", - повідомив Синєгубов.

Зауважимо, напередодні ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років та зазнала поранення та була госпіталізована жінка.