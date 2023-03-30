На Харківщині минулої доби росіяни гатили по житлових будинках та господарським спорудам

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти.

Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, а у селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, триває розмінування Харківської області. Протягом доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8,5 га території та знешкодили 156 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по Богодухіву, внаслідок чого були пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Також отримав поранення 62-річний чоловік.