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На Харківщині на мінах підірвались 6 людей
На деокупованих територіях Харківської області дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців", - зазначив Синєгубов.
За його словами, 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Синєгубов вкотре закликав усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними.
"Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування", - підкреслив очільник ОВА.
Синєгубов також повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з рф в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.
Зазначимо, у селі Стрілеча Харківської області 18 вересня військові армії РФ відкрили вогонь по медикам, які в цей момент намагалися вивезти пацієнтів психіатричної лікарні до більш безпечних місць.