На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків, ще одна людина поранена внаслідок обстрілу

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. За добу 21 січня ворог завдав ударів по містам і селам Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови.

У селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

"Вчора в селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 20 січня на Харківщині отримали поранення 71-річний чоловік у Вовчанську та 27-річний чоловік у селі Ківшарівка Куп'янського району.