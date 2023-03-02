На Харківщині на міні підірвалося авто: чотири людини загинули

Автомобіль, у якому їхали четверо чоловіків, наїхав на протитанкову міну у Харківській області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні", - зазначив він.

За його словами, всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.

Синєгубов вкотре наголосив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами.

Нагадаємо, 28 лютого в Чугуївському районі на Харківщині на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Його госпіталізували з осколковим пораненням.