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На Харківщині на міні підірвався автомобіль піротехніків, є загиблий
Автомобіль піротехніків ДСНС наїхав на ворожу міну в Ізюмському районі Харківської області, одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", - зазначив він.
Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою та закликав усіх бути максимально обережними.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки", - додав він.
Нагадаємо, 19 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. 2 людей загинуло.