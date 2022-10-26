На Харківщині на міні підірвався автомобіль піротехніків, є загиблий

Автомобіль піротехніків ДСНС наїхав на ворожу міну в Ізюмському районі Харківської області, одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", - зазначив він.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою та закликав усіх бути максимально обережними.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки", - додав він.

Нагадаємо, 19 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. 2 людей загинуло.