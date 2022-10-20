На Харківщині на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС

19 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. 2 людей загинуло.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

"Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення", - зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 18 жовтня обстріляли Харків. Під удар під ворога потрапило одне із промислових підприємств міста.