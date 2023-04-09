На Харківщині на міні підірвався чоловік, а окупанти знову обстріляли Чугуївський район та Куп’янськ

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Харківщини. Так, 9 квітня окупанти обстріляли Чугуївський район та Куп’янськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало село Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя", - зазначив він.

Також під ворожим вогнем був і Куп’янськ. Там окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

Крім того, як повідомили в управлінні ДСНС у Харківській області, 9 квітня в Ізюмському районі чоловік в городі наступив на міну "пелюстку", внаслідок чого він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Нагадаємо, 8 квітня під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.