На Харківщині на протипіхотній міні підірвався чоловік

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка та інші населені пункти.

Так, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

Крім того, у селі Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

Як повідомив Синєгубов, у селі Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 73-річний чоловік. Він госпіталізований з вибуховим пораненням.

"На Куп'янському напрямку тривають бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає", - підкреслив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, зранку 12 серпня ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка.