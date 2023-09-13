На Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн

13 вересня біля села Благодатне Ізюмського району під час польових робіт на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн, який виконував польові роботи.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС.

За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення.

Рятувальники вкотре наголошують, що на деокупованих територіях зберігається висока мінна небезпека.

"Закликаємо громадян не рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами", - йдеться в повідомленні.

Очільник області Олег Синєгубов також нагадав про високу мінну небезпеку на Харківщині. Так, вчора у селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" 70-річний чоловік. Він отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки та госпіталізований до лікарні.