На Харківщині на протитанковій міні підірвався ще один тракторист (ФОТО)

Тракторист одного з місцевих фермерських господарств постраждав 16 липня внаслідок підриву трактора на ворожій протитанковій міні під час сільськогосподарських робіт в Харківській області.

Як повідомляє регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, подія сталася біля 9:00 неділі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району.

Чоловіка доправили до лікарні у Балаклії. Про його стан не повідомляється. На місці працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини події встановлюються.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Зазначимо, що це далеко не перший подібний випадок на деокупованих територіях Харківської області за останній час. Так, 12 липня на виїзді з Балаклії під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік, його госпіталізували.

29 червня у селі Чернещина того ж Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Трактористу в цьому випадку пощастило: він отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

В свою чергу, 1 червня у селі Гракове Чкаловської громади Чугуївського району на протитанковій міні теж підірвався трактор: пораненого 61-річного тракториста госпіталізували.

У селі ж Нікополь Барвінківської громади Ізюмського району трактор підірвався на невідомому пристрої під час робіт у полі 4 травня. Тоді отримав поранення та був госпіталізований 37-річний тракторист.