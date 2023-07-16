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На Харківщині на протитанковій міні підірвався ще один тракторист (ФОТО)
Тракторист одного з місцевих фермерських господарств постраждав 16 липня внаслідок підриву трактора на ворожій протитанковій міні під час сільськогосподарських робіт в Харківській області.
Як повідомляє регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, подія сталася біля 9:00 неділі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району.
Чоловіка доправили до лікарні у Балаклії. Про його стан не повідомляється. На місці працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини події встановлюються.
Зазначимо, що це далеко не перший подібний випадок на деокупованих територіях Харківської області за останній час. Так, 12 липня на виїзді з Балаклії під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік, його госпіталізували.Підписуйтеся на наш YouTube канал
29 червня у селі Чернещина того ж Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Трактористу в цьому випадку пощастило: він отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.
В свою чергу, 1 червня у селі Гракове Чкаловської громади Чугуївського району на протитанковій міні теж підірвався трактор: пораненого 61-річного тракториста госпіталізували.
У селі ж Нікополь Барвінківської громади Ізюмського району трактор підірвався на невідомому пристрої під час робіт у полі 4 травня. Тоді отримав поранення та був госпіталізований 37-річний тракторист.