На Харківщині на вибухівці підірвалися трактор та вантажівка: є загиблий та поранені (ФОТО)

Одна людина загинула і ще дві постраждали внаслідок 7 вересня підривів транспортних засобів на вибухових пристроях у Чугуївському та Ізюмському районах Харківській області.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Зокрема, як повідомляє обласне управління поліції, до лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Малинівської громади на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль.

Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні. Однак травмований оловік згодом помер в медичній установі. Поліція також наводить фото наслідків події.

Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області Фото: ГУНП в Харківській області

Крім того, об 11:30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річний водій з пораненнями був доставлений до лікарні.

Як уточнюють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, в полі між містом Барвінкове та село Червоне підірвався трактор New Holland місцевого агропідприємства. Постраждалий 1981 року народження знаходиться у Барвінківській міській лікарні в задовільному стані.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу.

Зазначимо, що випадки підриву громадян на вибухівці в полях Харківщини, як і інших зачеплених війною регіонів, трапляються регулярно. Зокрема, в липні на протитанковій міні підірвався тракторист на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району.