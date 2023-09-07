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На Харківщині на вибухівці підірвалися трактор та вантажівка: є загиблий та поранені (ФОТО)
Одна людина загинула і ще дві постраждали внаслідок 7 вересня підривів транспортних засобів на вибухових пристроях у Чугуївському та Ізюмському районах Харківській області.
Зокрема, як повідомляє обласне управління поліції, до лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Малинівської громади на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль.
Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні. Однак травмований оловік згодом помер в медичній установі. Поліція також наводить фото наслідків події.
Крім того, об 11:30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річний водій з пораненнями був доставлений до лікарні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як уточнюють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, в полі між містом Барвінкове та село Червоне підірвався трактор New Holland місцевого агропідприємства. Постраждалий 1981 року народження знаходиться у Барвінківській міській лікарні в задовільному стані.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу.
Зазначимо, що випадки підриву громадян на вибухівці в полях Харківщини, як і інших зачеплених війною регіонів, трапляються регулярно. Зокрема, в липні на протитанковій міні підірвався тракторист на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району.