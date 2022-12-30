На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося два подружжя: вижила лиш одна жінка

Двоє мешканців селища Борова Ізюмського району Харківської області загинули в результаті підриву на вибуховому пристрої в лісі. Про це повідомляє обласне управління поліції.

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Зазначається, що 25 грудня до чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 Ізюмського райуправління надійшло повідомлення про зникнення безвісти подружжя, яке вирушило до лісу та не повернулося додому.

Після проведення розшукових заходів 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. При огляді місця події було встановлено, що громадяни підірвались на розтяжці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

В свою чергу, прокуратура Харківщини повідомляє, що 30 грудня у селі Борщова Харківського району біля лісу наїхала на вибуховий пристрій автівка, в якій перебувало подружжя.

В результаті 65-річний чоловік загинув на місці, а його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні. Відкрито справу за тієюж статтею. Розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського райуправління №2.

Нагадаємо також, що 18 грудня було знайдено тіла двох чоловіків, які загинули 15 грудня у селі Довгеньке Ізюмського району, підірвавшись на міні, залишеній окупантами.

Того ж дня повідомлялося, що у селі Гракове Чугуївського району підірвався на міні 32-річний працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій, який у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.