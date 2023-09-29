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На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався трактор
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, по місту Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1", внаслідок чого було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Також внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, у селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.
Як повідомив Синєгубов, поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82.
"Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив очільник області.
Він додав, що на Харківщині тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, напередодні по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. А по селу Кругляківка Куп'янського району окупанти вдарили ракетою "Гром Е-1".