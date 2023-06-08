На Харківщині окупанти обстріляли з танка багатоквартирний будинок та ракетами С-300 пошкодили підприємство

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі.

Також у селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа.

Крім того, близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по селу Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство.

Як повідомив Синєгубов, жертв серед цивільного населення немає.

Очільник області додав, що вчора близько 13:45 в полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району на міні "Пелюстка” підірвався 39-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненням.

В Харківській області тривають роботи розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 131 вибухонебезпечний предмет.

Зауважимо, напередодні під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.