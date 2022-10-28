На Харківщині окупанти пошкодили найбільший в Україні радіотелескоп

Поліція задокументувала пошкодження будівлі та обладнання дослідницької обсерваторії у Чугуївському районі Харківської області, нанесені під час окупації російськими військовими.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі.

Територія дослідної обсерваторії займає більше 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.

За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню.

Також окупанти знищили найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп.

Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

"Слідчі разом з криміналістами за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області провели огляди місць подій. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази перебування військових Росії на території установи", - зазначила Ольга Науменко.

Наразі інформація про ще один злочин окупантів внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.