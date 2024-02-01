На Харківщині окупанти скинули КАБ на лікарню, на Херсонщині шестеро людей отримали поранення: як минула ніч в регіонах

Протягом минулої доби війська Російської Федерації обстріляли низку регіонів України. Окупанти били мало не з усього наявного в них арсеналу зброї, застосували балістичні ракети. Внаслідок цього є значні руйнування, кілька людей отримали поранення, а одна людина загинула.

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По Херсонщині окупанти випустили 164 снаряди

За минулу добу противник здійснив 41 обстріл області, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні.

Рашисти гатили по 27 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 169 ударів

Протягом 31 січня 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку, Запорізької області, повідомили в ОВА.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника. 101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок обстрілів було зруйновано чи пошкоджено 25 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

По Харківщині запустили "шахеди" та скинули КАБи

О 23:15 31 січня окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по Харкову, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкту в Основ’янському районі, повідомив голова області Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківьского району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та ін.

О 21:56 у смт Велкикий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. 4 людини постраждали під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні.

О 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.

Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.

О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Вночі було дві атаки на Нікопольський район

Росіяни випустили десяток снарядів по селам Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. Близько опівночі обстріли стихли. Й далі по всій території Дніпропетровщини було тихо, повідомляють в ОВА.

Ворог 4 рази атакував Миколаївську область балістикою

Учора, 31 січня, ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього, без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають, повідомляє голова області Віталій Кім.

У Миколаївському районі ворожі мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Крім того, об 11:48 ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

У Донецькій області за 31 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Цукуриному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.