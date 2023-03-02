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На Харківщині починають обов’язкову евакуацію з Куп’янська через постійні обстріли: куди дзвонити
Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.
"Рішення про обов’язкову евакуацію окремих категорій населення прийняли, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію через постійні обстріли території громади російськими військами", - пояснюють в ОВА.
Влада обіцяє, що за дорученням керівника області Олега Синєгубова усім евакуйованим буде надана допомога на більш безпечній території області. За даними ОВА, зараз у Куп’янській громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.
"Жителям Куп’янщини будуть надані місця проживання та харчування. Також вони будуть забезпечені гуманітарною допомогою та медичною підтримкою. Відповідні соціальні служби сприятимуть в отриманні статусу внутрішньо переміщених осіб, грошової підтримки за державними програмами та допомоги від міжнародних організацій", - підкреслив Синєгубов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для решти громадян також залишається можливість безкоштовно евакуюватися. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть заповнити заявку на евакуацію через відповідну форму або звернутися за наступними номерами телефонів:
- єдиний колцентр: +380931776458 (з 9:00 до 22:00);
- громадська організація "Я Врятований": +380634406920;
- гаряча лінія Куп’янської міської військової адміністрації: +380957714446, +380989407833 (з 8:00 до 22:00):
- гаряча лінія "Червоний Хрест": 0-800-332402, +380732402402, +380673832402 (з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).
Зазначимо, що Куп’янська громада, окрім самого міста, охоплює сусідні селища Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий, а також села Болдирівка, Осадьківка, Осиново, Пойдунівка, Пристін, Прокопівка, Сеньок, Стінка та Тамарганівка. Вона перебувала під російською окупацією з початку вторгнення наприкінці лютого 2022 року і була повністю звільнена до кінця вересня під час контрнаступу української армії.