На Харківщині починають обов’язкову евакуацію з Куп’янська через постійні обстріли: куди дзвонити

Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Рішення про обов’язкову евакуацію окремих категорій населення прийняли, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію через постійні обстріли території громади російськими військами", - пояснюють в ОВА.

Влада обіцяє, що за дорученням керівника області Олега Синєгубова усім евакуйованим буде надана допомога на більш безпечній території області. За даними ОВА, зараз у Куп’янській громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

"Жителям Куп’янщини будуть надані місця проживання та харчування. Також вони будуть забезпечені гуманітарною допомогою та медичною підтримкою. Відповідні соціальні служби сприятимуть в отриманні статусу внутрішньо переміщених осіб, грошової підтримки за державними програмами та допомоги від міжнародних організацій", - підкреслив Синєгубов.

Для решти громадян також залишається можливість безкоштовно евакуюватися. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть заповнити заявку на евакуацію через відповідну форму або звернутися за наступними номерами телефонів:

- єдиний колцентр: +380931776458 (з 9:00 до 22:00);

- громадська організація "Я Врятований": +380634406920;

- гаряча лінія Куп’янської міської військової адміністрації: +380957714446, +380989407833 (з 8:00 до 22:00):

- гаряча лінія "Червоний Хрест": 0-800-332402, +380732402402, +380673832402 (з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).



Зазначимо, що Куп’янська громада, окрім самого міста, охоплює сусідні селища Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий, а також села Болдирівка, Осадьківка, Осиново, Пойдунівка, Пристін, Прокопівка, Сеньок, Стінка та Тамарганівка. Вона перебувала під російською окупацією з початку вторгнення наприкінці лютого 2022 року і була повністю звільнена до кінця вересня під час контрнаступу української армії.