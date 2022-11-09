На Харківщині працівники дорожньої служби підірвались на міні

В Харківській області зберігається висока мінна небезпека. 8 листопада 2 працівника дорожньої служби підірвались на міні та загинули. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Протягом доби ударів окупантів по Харкові не зафіксували. Однак ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти", - зазначив Синєгубов.

Так, у Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення.

Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.

За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення", - повідомив Синєгубов.

Він зауважив, що спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування території області триває.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому люлей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.

Так, нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.