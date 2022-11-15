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На Харківщині працівники залізниці підірвались на міні
У Харківській області залишається висока мінна небезпека. У понеділок, 14 листопада, на мінах підірвалися троє працівників залізниці та електромонтер.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - зазначив він.
Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто "Харківобленерго", поранення отримав 41-річний електромонтер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Синєгубов повідомив, що 14 листопада окупанти продовжували обстрілювати мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.
Так, у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном.
Він додав, що за добу в Куп'янському районі поранення отримали дві жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років.
Нагадаємо, 8 листопада 2 працівника дорожньої служби підірвались на міні та загинули. Ще двоє чоловіків отримали поранення.