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На Харківщині ремонтна бригада енергетиків підірвалися на міні
27 квітня поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства.
В момент вибуху міни чоловіки проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді, повідомили в Офісі генпрокурора.
Загинув водій, четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Харківській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 30% території України зазнали бойових дій й потребують обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Таким чином, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи Афганістан і Сирію.