На Харківщині ремонтна бригада енергетиків підірвалися на міні

27 квітня поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства.

В момент вибуху міни чоловіки проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді, повідомили в Офісі генпрокурора.

Загинув водій, четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Харківській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 30% території України зазнали бойових дій й потребують обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Таким чином, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи Афганістан і Сирію.