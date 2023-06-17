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На Харківщині російська протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль: четверо загиблих

На Харківщині російська протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль: четверо загиблих
Наразі встановлюються всі деталі чергового терористичного акту росіян проти мирного населення. Фото: пресслужба Харківської ОВА

17 червня армія країни-агресора РФ обстріляла село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області. Російська протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку села Гур‘їв Козачок", - зазначив Синєгубов .

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.

Фото 2 — На Харківщині російська протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль: четверо загиблих

Наразі встановлюються всі деталі чергового терористичного акту росіян проти мирного населення.

Зауважимо, на Харківщині протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Автор:
Світлана Манько