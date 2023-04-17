На Харківщині російські обстріли спричинили пожежі у приватних будинках

Протягом минулої доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

У с. Курилівка Куп'янського районумінометним обстрілом було пошкоджено будинок, ще один - в селі Першотравневе Ізюмського району.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

Окрім того, росіяни протягом доби 16 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.