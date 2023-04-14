На Харківщині російські окупанти поранили чотирьох людей

Протягом минулої доби 13 березня російські війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Під вогонь з "Градів" потрапило село Кучерівка Куп’янського району, там пошкоджено підприємство, сталася пожежа, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів троє чоловіків 50-ти, 51-го та 23-х років були поранені. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У смт Дворічна Куп'янського району був поранений 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Його госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя.

Синєгубов зазначив, що в області залишається високою мінна небезпека.

Вчора біля с. Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Піротехніки ДСНС протягом доби знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби Росія завдала 19 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. На бахмутському напрямку окупаційні російські війська продовжують наступати, тривають важкі бої за Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав.