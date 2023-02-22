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На Харківщині російський снаряд влучив у житловий будинок
Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, у Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок.
Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.
Крім того, у смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.
Зазначимо, армія РФ продовжує терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. 20 лютого у населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди.