На Харківщині росіяни обстріляли підприємство з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог масовано обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці.

У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на Харківщині тривають заходи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 181 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, російській окупаційні війська 25 квітня обстріляли щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.