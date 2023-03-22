На Харківщині росіяни обстріляли пожежну частину і знищили житлові будинки

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли Харківську область із ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Під ворожий вогонь потрапили Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Під час обстрілів Куп'янська ворожі снаряди влучили у будівлю пожежно-рятувальної частини та та в 3 житлові будинки, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

"На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав. В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів", - написав він.

На лінії зіткнення росіяни не полишають спроб зламати оборону ЗСУ, але українські захисники надійно утримують свої позиції.

20 березня окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківщини, намагалися прорвати оборону ЗСУ. Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини.