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На Харківщині росіяни обстріляли прифронтові населені пункти: в ОВА розповіли про наслідки

На Харківщині росіяни обстріляли прифронтові населені пункти: в ОВА розповіли про наслідки
Фото: Олег Синєгубов

Протягом 14 червня російські загарбники продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. 

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами у селі Петропавлівка Куп'янського району окупанти пошкодили приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа.

У селі Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілів було зруйновано приватний будинок, а у Куп’янську пошкоджено 2 приватних будинки. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Синєгубов додав, що в області тривають роботи з розмінування територій. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 гектарів та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

Фото 2 — На Харківщині росіяни обстріляли прифронтові населені пункти: в ОВА розповіли про наслідки

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Автор:
Тетяна Гойденко