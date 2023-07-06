На Харківщині росіяни поцілили у вокзал, сталася пожежа

6 липня близько 11:00 російські військові завдали удару з артилерії по станції “Одноробівка” Богодухівського району.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, вокзал станції повністю знищений. Обстріл спричинив маштабну пожежу.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Крім того, по місту Первомайському армія РФ завдала удар ракетою «Іскандер», постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.