На Харківщині росіяни завдали удару по рятувальникам, які ліквідовували наслідки обстрілів, є загиблий

На Харківщині російські війська повторно обстріляли населений пункт, в якому рятувальники ліквідовували наслідки попередніх ворожих ударів та гасили пожежу. Внаслідок цього один рятувальник загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Харківській області.

"Черговий злочин проти рятувальників. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні", - повідомили в ДСНС.

Загиблому рятувальнику Михайлу Піскуну було 29 років.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Окрім того, за минулу добу піротехніки області обстежили біля 17,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах област. Сапери знешкодили 125 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.