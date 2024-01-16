На Харківщині розпочали обов'язкову евакуацію населення з двох громад

З 16 січня через складну безпекову ситуацію в регіоні, Харківська обласна військова адміністрація запроваджує обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Він зазначає, що евакуйовувати будуть мешканців таких населених пунктів як: Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка у Кіндрашівській громаді та Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – у Курилівській громаді.

За його словами, наразі в цих населених пунктах проживає 3043 людей, з них 279 – діти.

Усіх евакуйованих мешканців буде забезпечено житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, 27 жовтня на засіданні Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з десяти населених пунктів

Окрім цього, Херсонська та Донецька обласні військові адміністраціх також вирішили оголосити примусову евакуацію родин з дітьми з 23 та 8 населених пунктів цих регіонів відповідно.