На Харківщині ще четверо мешканців отримали поранення через російські обстріли

Дві жінки віком 50 и 32 роки отримали поранення внаслідок 19 лютого обстрілу села Липці Харківського району. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, обстріл стався біля 16:30, під нього потрапили приватні житлові будинки. Зазначається, що постраждалі госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. В обласній прокуратурі ж повідомили до цього лише про поранення "жінки, яка в цей час виходила з підвалу".

Крім того, у прикордонному Вовчанську осколкових поранень зазнала 45-річна жінка, яка отримала медичну допомогу на місці. Цей обстріл стався близько 11:00. В свою чергу, в селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov

Крім того, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У селищі Дворічна обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

Напередодні ж у Вовчанську через ворожий обстріл загинув чоловік, а в селищі Ківшарівка під Куп'янськом поранень зазнали дві жінки, що під час обстрілу знаходилися на вулиці.