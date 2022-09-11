На Харківщині ССО захопили російський безпілотник

Силам спеціальних операцій під час зачистки населених пунктів Харківської області вдалося захопити російський безпілотний комплекс “Орлан” з наземними станціями керування антенами та документацією. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Важливим трофеєм став російський беспілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. «Орлан-10» є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів. Це дозволить українським фахівцям радіолектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ефективно протистояти російській загрозі з неба.

Крім того, було захоплено самохідну гармату 2С3 ‘’АКАЦІЯ’’, та танк які передали підрозділам Сил оборони України.

Під час зачистки у полон також потрапив так званий "поліцейський лнр". Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.

Нагадаємо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. Контрнаступ українських військ ще триває, наразі відомо про понад 40 звільнених населених пунктів на Харківщині.

Тим часом російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.