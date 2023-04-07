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На Харківщині стався вибух у полі: троє людей поранені

Міни, поле
Міни. Фото: ДСНС

На Харківщині в Чугуївському районі стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що інцидент стався в полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. Внаслідок вибуху двоє чоловіків і жінка отримали поранення різного ступеня важкості. 

Наразі обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Рятувальники просять жителів регіону бути уважними, не рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами й не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Також у ДСНС закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.