На Харківщині стався викид шкідливих речовин, людям радять не виходити на вулицю

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури у Богодухівському районі Харківської області. Це спричинило пожежу та викид у повітря шкідливих речовин.

Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.

Повідомляється, що у зв’язку з погіршенням якості повітря та потраплянням шкідливих викидів в атмосферне повітря Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає населення Краснокутської громади не відкривати вікна.

Людей також просять зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними, особливо це стосується дітей.

Нагадаємо, вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів "Шахедами" по території газвидобувного підприємства було пошкоджено газопровід, сталася пожежа, а у с. Качалівка пожежа виникла на території нафтогазоконденсатного родовища.

Загалом російські окупанти завдавали ударів по інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.