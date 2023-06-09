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На Харківщині стався викид шкідливих речовин, людям радять не виходити на вулицю
Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури у Богодухівському районі Харківської області. Це спричинило пожежу та викид у повітря шкідливих речовин.
Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.
Повідомляється, що у зв’язку з погіршенням якості повітря та потраплянням шкідливих викидів в атмосферне повітря Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає населення Краснокутської громади не відкривати вікна.
Людей також просять зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними, особливо це стосується дітей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів "Шахедами" по території газвидобувного підприємства було пошкоджено газопровід, сталася пожежа, а у с. Качалівка пожежа виникла на території нафтогазоконденсатного родовища.
Загалом російські окупанти завдавали ударів по інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.