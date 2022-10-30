На Харківщині суддя підірвався на вибухівці

В селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації внаслідок підриву на вибухівці загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

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Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні.

Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

"Колектив Верховного Суду висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Сергійовича та розділяє біль з приводу важкої, непоправної втрати. Вічна і світла пам’ять…", - додали в пресслужбі Верховного Суду.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому люлей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.

Так, нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.