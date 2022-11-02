На Харківщині в результаті обстрілів окупантів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей

Армія країни-агресора Росії продовжує терор населення міст і сіл Харківської області, що розташовані поблизу кордону з РФ, є постраждалі.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що протягом минулої доби, 1 листопада, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані", - зазначив він.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізували чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Очільник області додав, що на Харківщині триває гуманітарне розмінування звільнених територій. Втім, мінна небезпека залишається високою. Біля села Липці Харківського району 1 листопада на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік.

Нагадаємо, окупанти 31 жовтня обстріляли Харків, внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

