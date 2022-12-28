На Харківщині від обстрілів найбільше потерпає Куп’янський район, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок", - зазначив він.

За його словами, в місті Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Вона госпіталізована у важкому стані.

Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

Тому жителів Харківської області вкотре закликали пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 25 грудня у Куп’янському районі було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд.