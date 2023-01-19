На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та амбулаторія

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини", - зазначив він.

Синєгубов додав, що минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був «приліт» у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 17 січня під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів