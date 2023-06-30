На Харківщині внаслідок підриву вибухового пристрою постраждав підліток

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 29 червня, артилерії та мінометів обстріляли прикордонні та прифронтові території Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші.

"Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила", - зазначив він.

Водночас, за інформацією Синєгубова, вночі близько 3:30 у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Його госпіталізували з пораненнями.

Також у селі Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Чугуїв Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.