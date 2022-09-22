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На Харківщині за день підірвалися на мінах 8 мешканців Чугуївського району
За 22 вересня до чергової частини Чугуївського райуправління поліції надійшло декілька повідомлень про те, що вісім жителів району підірвались на мінах, які залишили після себе російські окупанти.
Як повідомляє Головне управління поліції Харківської області, серед постраждалих 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми.
Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.
Що сталося з іншими чотирма потерпілими, в актуальній редакції повідомлення не сказано. Проте, як передає "Інтерфакс-Україна", в харківській поліції заявили, що четверо осіб, що наступили на міну, загинули.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Слідчі райуправління відкрили провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.
Напередодні ж Чугуївське РУП також закликало у Facebook мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької громад утриматись від повернення додому або на дачі найближчим часом.
"Після звільнення наших територій окупанти залишили після себе заміновану місцевість, є випадки підриву жителів на мінах. Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами", - сказано в повідомленні.
Крім того, якщо у мешканців є бажання евакуюватись з регіону на зимовий період, їм радять звертайтись за детальною інформацією до місцевих поліцейських.
Зазначимо також, що як повідомила в четвер обласна прокуратура, в іншій частині Харківщини 17 вересня було проведено ексгумацію загиблих: 12 вересня вони підірвалися на бойовому припасі, який залишили по собі окупанти, в деокупованому селі Макарове Золочівської громади.
Наразі їх направили до Богодухівського міжрайонного відділу Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз. Попередньо встановлено, що троє чоловіків і жінка, пересуваючись по селу на мотоблоці, підірвались на розтяжці, яку встановили військові РФ.