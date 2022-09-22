На Харківщині за день підірвалися на мінах 8 мешканців Чугуївського району

За 22 вересня до чергової частини Чугуївського райуправління поліції надійшло декілька повідомлень про те, що вісім жителів району підірвались на мінах, які залишили після себе російські окупанти.

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Як повідомляє Головне управління поліції Харківської області, серед постраждалих 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми.

Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.

Що сталося з іншими чотирма потерпілими, в актуальній редакції повідомлення не сказано. Проте, як передає "Інтерфакс-Україна", в харківській поліції заявили, що четверо осіб, що наступили на міну, загинули.

Слідчі райуправління відкрили провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Напередодні ж Чугуївське РУП також закликало у Facebook мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької громад утриматись від повернення додому або на дачі найближчим часом.

"Після звільнення наших територій окупанти залишили після себе заміновану місцевість, є випадки підриву жителів на мінах. Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами", - сказано в повідомленні.

Крім того, якщо у мешканців є бажання евакуюватись з регіону на зимовий період, їм радять звертайтись за детальною інформацією до місцевих поліцейських.

Зазначимо також, що як повідомила в четвер обласна прокуратура, в іншій частині Харківщини 17 вересня було проведено ексгумацію загиблих: 12 вересня вони підірвалися на бойовому припасі, який залишили по собі окупанти, в деокупованому селі Макарове Золочівської громади.

Наразі їх направили до Богодухівського міжрайонного відділу Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз. Попередньо встановлено, що троє чоловіків і жінка, пересуваючись по селу на мотоблоці, підірвались на розтяжці, яку встановили військові РФ.