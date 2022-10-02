На Харківщині знайшли авто з п'ятьма загиблими при спробі евакуюватися з Куп'янська в травні

В полі біля села Василенкове Шевченківської громади Харківської області знайдено залишки автомобіля, в якому загибло п'ятеро людей. Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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За його словами, заява про знахідку надійшла в поліцію 2 жовтня, і слідчі вже ідентифікували загиблих. Ними виявилися мешканці Куп'янська, що з кінця лютого до середини вересня перебував під російською окупацією.

"Вони намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще 6 травня, але по дорозі натрапили на рашистську мину. Серед них - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила", - розповів Болвінов.

Він висловив співчуття родичам та близьким загиблих та запевнив, що слідчі роблять усе необхідне для встановлення винних.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Нагадаємо при цьому, що сусіднє з Куп'янськом селище Куп'янськ-Вузловий, де розташована велика залізнична станція, що була важливим логістичним вузлом окураційних військ, було визволене лише декілька днів тому, ставши одним з перших таких населених пунктів на лівобережжі Осколу.