На Харківщині знайшли вже 10 катівень окупантів: серед бранців у Куп'янську виявилися студенти зі Шри-Ланки

Під час окупації частини Харківської області російські військові утримували в неволі, зокрема, сімох громадян Шрі-Ланки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні.

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"Знайдені катівні, у яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України повідомила, що в Куп'янську окупанти влаштували незаконну в'язницю в будівлі райвідділку поліції, де тримали біля 400 людей.

Загалом, як повідомили у Національній поліції, на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень. Про одну з них - у будівлі поліції в Балаклії та біля неї - раніше вже повідомлялося окремо. Натомість, як повідомив на брифінгу голова відомства Ігор Клименко, відразу шість катівень росіяни влаштували в місті Ізюм.

Натомість щодо студентів зі Шри-Ланки в поліції лише зазначили, що вони є "серед постраждалих від рук російських загарбників, які знущалися з місцевого населення" без інших подробиць.

За словами Клименка, поліцейські уже встановили, які підрозділи діяли у цих катівнях: зокрема це ОМОН з міста Тольятті, ФСБ та військовослужбовці так званої "ЛНР" та підрозділи Росгвардії.

Стосовно ж місця масового поховання людей біля Ізюма Зеленський зазначив, що ще зарано говорити про загальну кількість похованих, адже слідчі дії тривають. Станом на цей час встановлено понад 440 могил, триває ексгумація.

"Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав він.

Глава держави привітав наміри структур ООН направити групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма і зможе "доповісти всім у системі ООН про те, що робили терористи Росії".

"Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - заявив Зеленський.

Клименко ж повідомив, що характер тілесних ушкоджень, обставини та причини смерті людей, що ховалися з березня, ще будуть встановлюватися, і "це робота на багато тижнів".

Загалом, за його словами, на Харківщину направлено додатково понад 1000 поліцейських. На звільнених територіях додатково розгорнуто 16 пунктів контролю та 21 блокпост, де несуть службу працівники поліції, працює понад 30 слідчих груп. За останній тиждень відкрито 204 кримінальні провадження, які пов’язані з воєнними злочинами РФ.

В свою чергу, як повідомив начальник слідчого управління Харківського обласного управління поліції Сергій Болвінов, у п'ятницю слідчі розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили в Ізюмі. За його словами, місцеві розповіли, що ховали людей самостійно, після того як дізнавались, що десь є загиблий. Далеко не у всіх мешканці Ізюму могли встановити ПІБ, тому підписували номерами, і завдання поліції - встановити, хто саме і як загинув.