На Харківщині знайшли запасний командний пункт окупантів з арсеналом зброї та технікою

Співробітники Державного бюро розслідувань знайшли в околицях звільненої Балаклії Харківської області запасний командний пункт російських військових. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків. З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований", - сказано в повідомленні.

Під час відпрацювання об'єкта працівники ДБР вилучили десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.

Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами. Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, правоохоронці виявили у приміщеннях відділі поліції у звільненій Балаклії катівню, влаштовану російськими військами під час окупації міста.

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування також розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Згодом ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" міста.