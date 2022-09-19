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На Харківщині знайшли запасний командний пункт окупантів з арсеналом зброї та технікою
Співробітники Державного бюро розслідувань знайшли в околицях звільненої Балаклії Харківської області запасний командний пункт російських військових. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків. З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований", - сказано в повідомленні.
Під час відпрацювання об'єкта працівники ДБР вилучили десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.
Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами. Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, правоохоронці виявили у приміщеннях відділі поліції у звільненій Балаклії катівню, влаштовану російськими військами під час окупації міста.
Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування також розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Згодом ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" міста.