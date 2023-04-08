На Харківщині на ворожій міні підірвалися трое людей

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.

У смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Також у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа.

Крім того, в області залишається дуже високою мінна небезпека.

"Вчора в районі села Миколаївка Чугуївського району в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення 3 людей – чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 8 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

Зазначимо, напередодні ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди.