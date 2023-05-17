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На Херонщині внаслідок обстрілу росіян загинула дитина

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Херсонської області. Так, внаслідок обстрілу росіян 17 травня загинула дитина.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілу поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

Офіс генпрокурора пізніше уточнив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу селища на Херсонщині зросла до трьох, ще двоє людей поранені.

"Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації зранку 17 травня атакували лікарню в Бериславі Херсонської області.

Автор:
Ніна Комащенко