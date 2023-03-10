На Херсонщині автомобіль підірвався на ворожій міні, є жертви

У селі Іщенка Великоолександрівської громади автомобіль з цивільними наїхав на міну, залишену в полі російськими військами. Є людські жертви.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Двоє людей, що перебували в автівці, загинули на місці. Ще двох пасажирів - чоловіка та жінку - шпиталізували у важкому стані. В обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та переломи. Медики борються за їхнє життя.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), - повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Тим часом, в ОВА закликають місцевих не нехтувати правилами мінної безпеки. Зокрема, пам'ятати про заборону пересуватися територіями, де ще не працювали сапери. Особливо - полями, лісосмугами, пустирями та узбіччями доріг.

У разі виявлення підозрілого предмета, потрібно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідну рятувальникам чи правоохоронцям.

Нагадаємо, 2 березня на Харківщині на ворожій міні підірвався автомобіль. Усі четверо чоловіків, які перебували в машині, загинули.